Sibel Can'ı yıkan ölüm! Menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti
Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu'dan yaşamını yitirdi. Bir süredir karaciğer kanseri ile mücadele eden Sabuncu'nun vefat haberini Sibel Can, sosyal medya hesabından duyurdu.
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Sibel Can'ın uzun yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan Sabuncu, hayatını kaybetti.
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Bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki Sabuncu'nun karaciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu. Acı haberi Sibel Can, sosyal medya hesabından duyurdu.
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Cengizhan Sabuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Çocuklukları Cengizhan Sabuncu ile geçen Engin Can Ural ve Melisa Ural da cenaze törenine katıldı.