Anasayfa Magazin Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı
Bir dönem oynadığı 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı. Özkaya, kız isteme töreninden kareleri takipçileriyle paylaştı.
1 / 10
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.
2 / 10
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Zeynep Özkaya, önceki akşam sözlendi. Ünlü isim, kız isteme anından görüntüleri sevenleriyle paylaştı.
3 / 10
Özkaya "Kız istemeden ilk fotoğraflar geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notuyla birçok fotoğraf yayınladı.
4 / 10
Zeynep Özkaya'nın yırtmaç detaylı beyaz elbisesi de görenleri adeta mest etti.