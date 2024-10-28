Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı

Özkaya "Kız istemeden ilk fotoğraflar geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notuyla birçok fotoğraf yayınladı.