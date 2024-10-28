Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı

Bir dönem oynadığı 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı. Özkaya, kız isteme töreninden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı - Resim : 1

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Zeynep Özkaya, önceki akşam sözlendi. Ünlü isim, kız isteme anından görüntüleri sevenleriyle paylaştı.

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı - Resim : 3

Özkaya "Kız istemeden ilk fotoğraflar geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notuyla birçok fotoğraf yayınladı.

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evliliğe ilk adımı attı: Kız isteme töreninden kareler paylaştı - Resim : 4

Zeynep Özkaya'nın yırtmaç detaylı beyaz elbisesi de görenleri adeta mest etti. 