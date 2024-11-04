Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı

2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can ile nişanlandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - Resim : 1

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı. 

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can nişanlandı. 

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - Resim : 3

Çift mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - Resim : 4

YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI 

Sihirli Annem dizisinde rol arkadaşı olan Gizem Güven yakın arkadaşı Zeynep Özkaya'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. 