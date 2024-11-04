Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı
2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can ile nişanlandı.
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can nişanlandı.
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Çift mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Sihirli Annem dizisinde rol arkadaşı olan Gizem Güven yakın arkadaşı Zeynep Özkaya'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.