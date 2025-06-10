Sihirli Annem'in Perihan Teyze'si Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: "Hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?"

“Sihirli Annem” dizisinde hayat verdiği “Perihan Peri” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. Onat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de kendisine yöneltilen acımasız yorumlara sitem etti.

"Hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?"

Gül Onat, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah. Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gül Onat (@gulonatduman)'in paylaştığı bir gönderi

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan usta oyuncu Gül Onat, daha önce geçirdiği ameliyatla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. “45 dakikalık planlanan ameliyat tam 8 saat sürdü. Allah bunu can düşmanıma bile yaşatmasın. Çok zordu,” diyen Onat, hem fiziksel hem de duygusal olarak son derece zorlu bir süreçten geçtiğini belirtmişti.