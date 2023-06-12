Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı belgelendi
Yaklaşık bir aydır adları aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, arkadaşlarının doğum günü partisine birlikte katılarak aşklarını ilan etmiş oldu.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu ile "Yürek Çıkmazı"nın başrol oyuncusu Alp Navruzun yaklaşık bir aydır adları aşk dedikodularına karışmıştı. İkili, Şefkat Peker'in doğum gününe katıldı.
AŞK BELGELENDİ
İkilinin, doğum günündeki videolarda yan yana görülmesiyle aşk belgelendi. Türkoğlu ile Navruz, partide çekilen hatıra fotoğrafında da yer aldı.
İki oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.