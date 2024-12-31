Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik kar tatili

Oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte gittiği kar tatilinden eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik kar tatili - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.   

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik kar tatili - Resim : 2

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik kar tatili - Resim : 3

Birlikte yurt dışı tatillerine çıkan ikili, bu kez tatil rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi ve kar tatili yaptı. 

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız’ın romantik kar tatili - Resim : 4

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu ile kar topu savaşı yaptıkları bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. 