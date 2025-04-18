Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu için sevgilisi Ata Ayyıldız sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, 26. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Ata Ayyıldız, Türkoğlu için sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.
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Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birkaç gün önce Fransa'ya giden Sıla Türkoğlu yeni yaşını kutladı.
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'SENİ SEVEBİLECEĞİM DOĞUM GÜNLERİNİN İLKİ...'
Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yapan Ata Ayyıldız, "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki" dedi.
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İşte ünlü oyuncunun doğum günü partisinden bazı kareler...