Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu için sevgilisi Ata Ayyıldız sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti - Resim : 1

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, 26. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Ata Ayyıldız, Türkoğlu için sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

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Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti - Resim : 2

Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birkaç gün önce Fransa'ya giden Sıla Türkoğlu yeni yaşını kutladı.

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Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti - Resim : 3

'SENİ SEVEBİLECEĞİM DOĞUM GÜNLERİNİN İLKİ...'

Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yapan Ata Ayyıldız, "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki" dedi.

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Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden doğum günü sürprizi! Pastadaki not dikkat çekti - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun doğum günü partisinden bazı kareler...