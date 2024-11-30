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Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım"
Kızılcık Şerbetinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız arasında aşk doludizgin devam ediyor. Güzel oyuncu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, uzun zamandır iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.
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Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seriyor.
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Ata Ayyıldız ile çıktığı tatilden kareleri paylaşan Türkoğlu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
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Türkoğlu, yayınladığı karelere "Sen elimi tutuyordun.' İyi ki doğdun oyun arkadaşım" notunu düştü.