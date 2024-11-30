Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım"

Kızılcık Şerbetinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız arasında aşk doludizgin devam ediyor. Güzel oyuncu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım" - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, uzun zamandır iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

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Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım" - Resim : 2

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

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Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım" - Resim : 3

Ata Ayyıldız ile çıktığı tatilden kareleri paylaşan Türkoğlu, sevgilisinin doğum gününü kutladı. 

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Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun oyun arkadaşım" - Resim : 4

Türkoğlu, yayınladığı karelere "Sen elimi tutuyordun.' İyi ki doğdun oyun arkadaşım" notunu düştü. 