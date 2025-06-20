Prenses Diana'nın kıyafetleri satılıyor!
31 Ağustos 1997'de trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, dünya genelinde bıraktığı derin izlerle anılmaya devam ediyor. Halkın prensesi olarak gönüllere taht kuran Diana, sadece duruşuyla değil, aynı zamanda moda anlayışıyla da bir stil ikonu haline gelmişti. Yıllar sonra bile ilham vermeyi sürdüren bu ikonik tarz, şimdi merakla beklenen bir gelişmeyle yeniden gündemde: Prenses Diana'nın bazı kıyafetleri ve kişisel mektubu da müzayedede satışa sunuluyor...
Prenses Diana, 31 Ağustos 1997 tarihinde Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kazada, içinde bulunduğu araç tünelde yüksek hızla giderken bir sütuna çarptı, Diana ile birlikte sevgilisi Dodi Fayed ve şoför Henri Paul da yaşamını yitirdi. Koruma görevlisi Trevor Rees-Jones ise kazadan sağ kurtulan tek kişi oldu.
Ölümünün üzerinden yaklaşık 27 yıl geçmesine rağmen, Prenses Diana'ya duyulan ilgi azalmış değil. Aksine, onunla ilgili her detay, özellikle de kişisel eşyaları, büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor.
Prenses Diana'nın hayattayken kullandığı elbiseler, ayakkabılar, çantalar, şapkalar ABD'nin Beverly Hills kendinde düzenlenecek bir müzayede ile satışa sunulacak. Prenses Diana'nın Stili& Bir Kraliyet Koleksiyonu adlı müzayede, 26 Haziran'da yapılacak.
Müzayedede satışa sunulacak olan kıyafetler, bu eşsiz mirasa bir kez daha ışık tutacak.