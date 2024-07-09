Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle?

'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini dile getirmişti.
'AŞIKKEN GÜZELLEŞİYORSUN'
Ünlü şarkıcı, ''Aşka açığım. Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim. Aşıkken şarkıları bile söylerken başkalaşıyorsun, güzelleşiyorsun.'' demişti.
Son olarak Çeşme'de sahneye çıkan Sağın, duygusal parçalara sıra geldiğinde “Kimler aşık merak ediyorum. Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?” diye sordu ancak çok fazla kişi el kaldırmadı.
''ÜLKECE BEKARIZ YANİ...''
Bunun üzerine, "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye soran Sağın, ''Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.'' dedi.