Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle?

Önceki gün Çeşme Alaçatı'da sahne alan Simge Sağın'ın seyircilerle aşk üzerine yaptığı sohbeti dikkat çekti.

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Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle? - Resim : 1

'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini dile getirmişti.

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Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle? - Resim : 2

'AŞIKKEN GÜZELLEŞİYORSUN'

Ünlü şarkıcı, ''Aşka açığım. Radarlarım açık. Aşk çok istiyorum. Aşk olmadığında hayat çok boş geliyor. Yaşam enerjisini en çok besleyen şeylerden biri aşk. O enerjiyi istiyorum ve özledim. Aşıkken şarkıları bile söylerken başkalaşıyorsun, güzelleşiyorsun.'' demişti.

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Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle? - Resim : 3

Son olarak Çeşme'de sahneye çıkan Sağın, duygusal parçalara sıra geldiğinde “Kimler aşık merak ediyorum. Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?” diye sordu ancak çok fazla kişi el kaldırmadı.

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Simge Sağın: Ülkece bekarız! Ne olacak bu iş böyle? - Resim : 4

''ÜLKECE BEKARIZ YANİ...''

Bunun üzerine, "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye soran Sağın, ''Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim.'' dedi.