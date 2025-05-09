Sinan Akçıl, yeni imajıyla şaşırttı! Eşref karakterine benzetildiğini söyledi
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bir marka iş birliği için imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, bu haliyle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterine benzetildiğini söyledi.
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Şarkıları, konserlerinin yanında açıklamaları, iddiaları ve çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim de Sinan Akçıl. Ünlü şarkıcı bu kez imajıyla gündem oldu.
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Bir marka iş birliği için sakallarını kesip bıyık bırakan Sinan Akçıl, bir nevi imaj değişikliğine gitti.
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Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Röportaj veren Sinan Akçıl bıyıklı halinin Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Rüya'ya benzetildiğini söyledi.
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Bazı kullanıcılar, şarkıcının yeni halini beğendiklerini dile getirirken; büyük bir kesim bu imajı ‘Eşref’e benzemek kolay mı?’, ‘Senaryo hazırsa rolü de ister herhalde’ ‘fazla kasıntı’ ve ‘rol çalmak gibi’ ifadeleriyle eleştirdi.