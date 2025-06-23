Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti
Futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çorum'da düzenlenen görkemli düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.
1 / 8
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi.
2 / 8
Çorum’da düzenlenen ve yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğün töreni, Ahlatcı Metal Rafineri’nin bahçesinde gerçekleştirildi.
3 / 8
İş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ismin bir araya geldiği organizasyon, yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri oldu.
4 / 8
Gelin Elif Engin’in uzun kuyruklu, ihtişamlı gelinliği sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında gelinliğe hayran kalanlar olduğu gibi, fazla abartılı bulanlar da oldu.