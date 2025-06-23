Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çorum'da düzenlenen görkemli düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti - Resim : 1

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. 

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Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti - Resim : 2

Çorum’da düzenlenen ve yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğün töreni, Ahlatcı Metal Rafineri’nin bahçesinde gerçekleştirildi.  

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Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti - Resim : 3

İş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ismin bir araya geldiği organizasyon, yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri oldu. 

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Sinan Engin’in kızı Elif Engin evlendi! Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti - Resim : 4

Gelin Elif Engin’in uzun kuyruklu, ihtişamlı gelinliği sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında gelinliğe hayran kalanlar olduğu gibi, fazla abartılı bulanlar da oldu. 