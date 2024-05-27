Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla, 2 yaşına girdi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızı Leyla 2 yaşına girdi. Kızları için bir doğum günü partisi düzenleyen ünlü çift, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla, 2 yaşına girdi - Resim : 1

2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, 2022 yılında ise kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla, 2 yaşına girdi - Resim : 2

Mutlu evlilikleri ile örnek çiftler arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla, 2 yaşına girdi - Resim : 3

LEYLA İKİ YAŞINA GİRDİ

Sık sık aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çiftin kızı Leyla 2'nci yaşına girdi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla, 2 yaşına girdi - Resim : 4

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti. Sinem Kobal, o anları da sosyal medyadan yayımladı.