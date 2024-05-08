Sinem Kobal siyah elbiseli pozları ile gündem oldu
Sinem Kobal sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kobal, bir defileyi seyretmek için gittiği etkinliğe siyah dekolteli bir elbiseyle katıldı ve koridorda verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, dün akşam bir defilenin etkinliğine katıldı.
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Etkinlik için siyah dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Sinem Kobal, defileden sonra koridorda pozlar verdi. Kobal o pozları Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
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Sinem Kobal yakın arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan ile de karelerini sosyal medyada takipçileri ile paylaşarak neşe dolu anlar yaşattı.
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Fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.