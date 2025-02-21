Sinem Kobal'dan Maldivler paylaşımı: "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu"

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler'e giden Sinem Kobal yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu havuza girdiği anları paylaşarak "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sinem Kobal'dan Maldivler paylaşımı: "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" - Resim : 1

Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Maldivler'e gitmişti. 

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Sinem Kobal'dan Maldivler paylaşımı: "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" - Resim : 2

Ünlü oyuncu, Maldivler'de yaptıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. 

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Sinem Kobal'dan Maldivler paylaşımı: "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" - Resim : 3

Kobal, o paylaşımlara yenisini ekledi. Ünlü oyuncu havuza girdiği anı video şeklinde paylaşarak "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" notunu düştü.

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Sinem Kobal'dan Maldivler paylaşımı: "Yakın zaman, d vitamin mutluluğu" - Resim : 4

Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum aldı. 