Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması
Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum günü için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
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2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında aralarına kızları Lalini, 2022'de ise diğer kızları Leylayı kucaklarına aldı.
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Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, oyuncu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.
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Kobal, sosyal medya hesabında "İyi ki doğdun" notuyla birçok kare paylaştı.
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Paylaşımında, ikilinin birlikte geçirdiği mutlu anları gösteren fotoğraflara yer veren Kobal, dostuna olan sevgisini bir kez daha gösterdi.