Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması

Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum günü için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - Resim : 1

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında aralarına kızları Lalini,  2022'de ise diğer kızları Leylayı kucaklarına aldı. 

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Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - Resim : 2

Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, oyuncu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

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Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - Resim : 3

Kobal, sosyal medya hesabında "İyi ki doğdun" notuyla birçok kare paylaştı. 

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Sinem Kobal'dan yakın arkadaşı Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - Resim : 4

 Paylaşımında, ikilinin birlikte geçirdiği mutlu anları gösteren fotoğraflara yer veren Kobal, dostuna olan sevgisini bir kez daha gösterdi. 