Sinem Kobal'dan yeni pozlar: Sevimli ama aslan burcu
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Kobal paylaşımına "Sevimli ama aslan burcu" notunu düştü.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü. Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.
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Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Kobal paylaşımına "Sevimli ama aslan burcu" notunu düştü.
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Takipçilerinden Sinem Kobal'a "Hiç değişmeyen güzelliğin ", "Aslan kadınım","Maşallah çok çok güzelsin", "Kolyen yakıyor", " Güzelliğin ve tatlılığın yakıyor" gibi birçok yorum geldi.