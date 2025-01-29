Sinem Kobal'ın ilişkide en sevdiği ritüeli açıkladı: Sabah akşam öpücük şart
Uzun yıllar ara verdiği ekranlara hızlı bir dönüş yapan Sinem Kobal, katıldığı programda eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra mesleğine ara veren ve iki çocuk annesi olan oyuncu Sinem Kobal, 9 yıl aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle setlere dönmüştü.
Sinem Kobal, bir YouTube kanalına konuk oldu. Hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları:
* Lalin bana, Leyla babası Kenan'a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar. Çok şanslıyız.
* Çocukken zengin olunca alırım dediğim evi aldım.
* Enerjimi yükseltmek istediğim zaman hemen müzik açarım. Bu sıralar Tarkan'ın 'Şerbetli' şarkısı ile modumu yükseltiyorum.
* Yönetmen olma hayalim yok. Çok zor bir iş.
* Biraz daha eğitim alırsam burç editörlüğü yapabilirim.
* Z kuşağına bayılıyorum.
* Ünlü olmanın pozitif yanı sevilmek, negatif yönü ise hiçbir zaman özgür hissedememek.
* Mutfakta hiç başarılı değilim.
* 'Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim.