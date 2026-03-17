Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’lı yeni Go Türkiye filminin çekimleri başladı! Kapadokya'dan ilk kareler geldi
TGA'nın (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) dünya çapında ses getiren Go Türkiye kampanyası, bu kez "Uzak Şehir" dizisinin sevilen partnerleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile Kapadokya'nın eşsiz doğasında hayat buluyor.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı "An İstanbul Story" projesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) küresel ölçekteki tanıtım stratejisinin en estetik halkalarından biri olarak hayata geçiyor.
Emmy ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın sinematografik dehasıyla birleşen bu yapım, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini sadece bir manzara eşliğinde değil, derinlikli bir aşk hikâyesi üzerinden dünyaya anlatmayı hedefliyor.
Son dönemde "Uzak Şehir" dizisindeki yüksek enerjileri ve ekran uyumlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba, bu özel mini dizide Duru ve Selim karakterlerine hayat veriyor. Dizinin yeni sezon çekimleri için belirlenen rota ise mistik atmosferi ve eşsiz yer şekilleriyle büyüleyen Kapadokya oldu.
Mart ayının ortasında başlayan ve bayram yoğunluğu öncesindeki sakinlikten faydalanılan üç günlük çekim takviminde, hikâyenin en romantik kırılma noktalarından biri olan balayı sahneleri kayıt altına alınıyor.