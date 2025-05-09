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Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun"
Ozan Akbaba ile başrollerini paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisiyle izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya hesabında sevgilisi Berk Cankat’ın doğum gününü kutladı.
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Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.
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Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
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Ünsal, sevgilisinin 40. yaşını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir kolaj video ile kutladı.
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Ünlü oyuncu sevgilisiyle romantik karelerine "Sevgilim, İyi ki doğdun" notunu düştü. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.