Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun"

Ozan Akbaba ile başrollerini paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisiyle izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya hesabında sevgilisi Berk Cankat’ın doğum gününü kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun" - Resim : 1

Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.

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Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun" - Resim : 2

Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 

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Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun" - Resim : 3

Ünsal, sevgilisinin 40. yaşını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir kolaj video ile kutladı. 

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Sinem Ünsal’dan sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama: "Sevgilim, iyi ki doğdun" - Resim : 4

Ünlü oyuncu sevgilisiyle romantik karelerine "Sevgilim, İyi ki doğdun" notunu düştü. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.