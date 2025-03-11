Siyah Kalp dizisinin sevenlerine müjde! Final kararından vazgeçildi
Perşembe akşamları Show TV'de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi 26. bölümde final yapacaktı. Dizi ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
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SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp' Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor.
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Show TV’nin bu hafta final bölümü çekilen Siyah Kalp dizisiyle ilgili flaş bir gelişme oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Siyah Kalp dizisinin 26. bölümde final yapmasına karar verilmişti. Ancak Show TV’nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp’in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
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Son gelen haber dizinin 35. Bölümde bitmesi yönünde… Sezon sonunda da yüksek izlenmeler devam ederse ikinci sezonun da olabileceği konuşuluyor.