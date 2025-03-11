Siyah Kalp dizisinin sevenlerine müjde! Final kararından vazgeçildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Siyah Kalp dizisinin 26. bölümde final yapmasına karar verilmişti. Ancak Show TV’nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp’in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.