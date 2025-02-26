Siyah Kalp final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Siyah Kalp konusu

Kapadokyalı zengin iş insanı Samet ile evlenen Sumru kısa bir süre sonra Esat'ı doğurur. Yıllar sonra babaannelerinin nasihatı üzerine Kapadokya'ya gelen Nuh ve Melek anneleri tarafından istenmeyecek, hayatta kimsesi kalmayan ikiz kardeşler birlikte hayata tutunma mücadelesi verecektir.