Siyah Kalp final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Show TV'de Eylül ayında yayın hayatına başlayan ve ilgiyle takip edilen Siyah Kalp dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kapadokya'da çekilen dizinin final yapılmasına karar verildi.
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Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Siyah Kalp dizisi Show TV'de Eylül ayında yayın hayatına başlamıştı.
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Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yönettiği Tims&B imzalı dizinin hayranlarına üzücü bir haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 26. bölümde final yapacağı ekibe iletildi. Dizinin bu perşembe 22. bölümü ekrana gelecek.
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Siyah Kalp konusu
Kapadokyalı zengin iş insanı Samet ile evlenen Sumru kısa bir süre sonra Esat'ı doğurur. Yıllar sonra babaannelerinin nasihatı üzerine Kapadokya'ya gelen Nuh ve Melek anneleri tarafından istenmeyecek, hayatta kimsesi kalmayan ikiz kardeşler birlikte hayata tutunma mücadelesi verecektir.