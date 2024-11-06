Somer Şef'ten Dubai çikolatası yorumu: Normal çikolata varken neden kadayıf koyalım?

Yarışmanın bir başka jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya da Dubai çikolatasına eleştiriler getirdi. Dubai çikolatasının bir çeşit çikolatalı künefe olduğunu belirten Yalçınkaya, "Biz nasıl ki her şeyi yorumluyorsak, burada da bir çeşit künefe yapılıyor ve onun üzerine çikolata kaplama dökülüyor. Ben bir sefer fuarda yedim, tadına da bayılmadım" şeklinde konuştu.