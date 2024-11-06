Somer Şef'ten Dubai çikolatası yorumu: Normal çikolata varken neden kadayıf koyalım?
MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Dubai çikolatası hakkında konuştu. Somer Şef, Dubai çikolatası için, "Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım" dedi.
Son günlerde dünyanın en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Türkiye'de de gün geçtikçe daha popüler hale geldi. Kimiler bu lezzeti beğenirken bazıları gereksiz buldu. Sö konusu lezzete ilişkin son eleştiri MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden geldi.
Ekol TV'de katıldıkları programda kendilerine yöneltilen Dubai çikolatası sorusunu yanıtlayan şef Somer Sivrioğlu, "Çok insan bize yazıyor 'Dubai çikolatası yapın' diye. Çok ciddi şart koyarım. Yapılmayacak, Dubai çikolatası MasterChef Türkiye programında yapılmayacak. Bu ürün nereden çıktı, neden çıktı? Normal çikolata varken neden içine kadayıflı ve fıstıklı bir çikolata daha koyalım" ifadelerini kullandı.
Sivrioğlu, Dubai çikolatasının çok ağır bir lezzet olduğunu belirterek "Hiç yemedim, yemeyi de düşünmüyorum" dedi.
Yarışmanın bir başka jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya da Dubai çikolatasına eleştiriler getirdi. Dubai çikolatasının bir çeşit çikolatalı künefe olduğunu belirten Yalçınkaya, "Biz nasıl ki her şeyi yorumluyorsak, burada da bir çeşit künefe yapılıyor ve onun üzerine çikolata kaplama dökülüyor. Ben bir sefer fuarda yedim, tadına da bayılmadım" şeklinde konuştu.