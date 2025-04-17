Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu

2.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile dün evlendi. Dalveren’in gösterişli düğün görüntüleri gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu - Resim : 1

Ünlü sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, 16 Nisan 2025 günü iş insanı Fatih Erdem ile dünya evine girdi. 2.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu. 

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu - Resim : 2

Ünlü fenomen düğününe dair her bir detayı sosyal medyasında paylaştı.  Aşiret düğünü yapan Aleyna Dalveren’e düğünce takılan külçe altınlar görenleri şaşırttı. 

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu - Resim : 3

Düğünde bir cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altın setler geldi.  Fanusun içinde altın taç, kemer ve boyundan beline kadar gelen altın kolye ve bileklikler vardı. 

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu - Resim : 4

İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer  Aleyna Dalveren’in düğün gecesinde sahne alarak söyledi. 