Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu
2.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile dün evlendi. Dalveren’in gösterişli düğün görüntüleri gündem oldu.
1 / 13
Ünlü sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, 16 Nisan 2025 günü iş insanı Fatih Erdem ile dünya evine girdi. 2.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in düğün görüntüleri gündem oldu.
2 / 13
Ünlü fenomen düğününe dair her bir detayı sosyal medyasında paylaştı. Aşiret düğünü yapan Aleyna Dalveren’e düğünce takılan külçe altınlar görenleri şaşırttı.
3 / 13
Düğünde bir cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altın setler geldi. Fanusun içinde altın taç, kemer ve boyundan beline kadar gelen altın kolye ve bileklikler vardı.
4 / 13
İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer Aleyna Dalveren’in düğün gecesinde sahne alarak söyledi.