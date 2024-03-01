Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda konusu ne, oyuncuları kimler? Yan Oda ne zaman başlıyor?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda yakında izleyici ile buluşacak. Yan Oda konusu ne, oyuncuları kimler? Yan Oda ne zaman başlıyor? Yakından bakalım...
Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği ve senaryosu Yalı Çapkını’nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'in yazdığı Yan Oda dizisi için geri sayım başladı.
YAN ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yan Oda, 6 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
YAN ODA'NIN KONUSU NE?
Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanan Yan Oda'nın konusu ise şöyle;
Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır.
Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir.
En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak)…