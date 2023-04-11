Stranger Things'in yıldız oyuncusu Millie Bobby Brown nişanlandı

Millie Bobby Brown, Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı. Genç yaşında nişanlanan Millie Bobby Brow'nun haberi herkesi şaşkına uğrattı. Brown, iki buçuk yıldır efsanevi şarkıcı Bon Jovi'nin oğlu c ile birlikte.

İzlenme rekorları kıran Stranger Things dizisinin 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Millie Bobby Brown dün Instagram'ndan yaptığı bir paylaşım ile nişanlandığını duyurdu. Insatgram'da paylaşım yapan Millie Bobby Brown şu sözleri yazdı: "Seni üç yazdır seviyorum tatlım." Bongiovi de kendi sayfasında bir paylaşım yaparak fotoğrafın altına "Sonsuza dek" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen ay üstü açık bir arabanın direksiyonunda poz veren Millie, kameradan uzaklaşarak elini havaya kaldırmış ve parmağındaki belirgin pırlanta yüzüğü göstermişti. Çiftin paylaşımları uzun zamandır çıkan nişanlanma haberlerini doğrulamış oldu. Nişanlısı ile nasıl tanıştıklarını anlatan Millie, Instagram'da takipleştiklerini ve platform aracılığıyla arkadaş olduklarını açıkladı. Siyah beyaz bir fotoğrafla nişan yüzüğünü gösteren fotoğrafa beğeni yağdı.