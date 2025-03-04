Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, değişen fiziksel görünümü hakkında yapılan rahatsız edici yorumlara cevap verdi. Brown, insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum - Resim : 1

Stranger Things dizisiyle ünlenen sonra rol aldığı filmlerle dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Millie Bobby Brown, geçen yıl Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmişti. 

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Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum - Resim : 2

Ünlü isim uzun süredir eleştirilerin odağındaydı. Çok fazla makyaj yaptığı, yaşına uygun giyinmediği söylenen Brown en sonunda isyan etti.

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Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum - Resim : 3

 “Bu sektöre 10 yaşındayken başladım. Dünyanın önünde büyüdüm ama bazı nedenlerden dolayı insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor.” diyen Millie Bobby Brown insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.

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Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum - Resim : 4

 Millie Bobby Brown “Koca koca insanların vaktini yüzümü, vücudumu, giysi seçimlerimi inceleyerek geçirmesi çok rahatsız edici” dedi.