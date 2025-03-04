Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum

“Bu sektöre 10 yaşındayken başladım. Dünyanın önünde büyüdüm ama bazı nedenlerden dolayı insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor.” diyen Millie Bobby Brown insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.