Anasayfa Magazin Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum
Stranger Things'in yıldızı dış görünüşüyle ilgili yorumlara cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum
Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, değişen fiziksel görünümü hakkında yapılan rahatsız edici yorumlara cevap verdi. Brown, insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.
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Stranger Things dizisiyle ünlenen sonra rol aldığı filmlerle dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Millie Bobby Brown, geçen yıl Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmişti.
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Ünlü isim uzun süredir eleştirilerin odağındaydı. Çok fazla makyaj yaptığı, yaşına uygun giyinmediği söylenen Brown en sonunda isyan etti.
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“Bu sektöre 10 yaşındayken başladım. Dünyanın önünde büyüdüm ama bazı nedenlerden dolayı insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor.” diyen Millie Bobby Brown insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.
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Millie Bobby Brown “Koca koca insanların vaktini yüzümü, vücudumu, giysi seçimlerimi inceleyerek geçirmesi çok rahatsız edici” dedi.