Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen oyuncu Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı - Resim : 1

Ekşi Elmalar, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ünlülerimiz arasında. 

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Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı - Resim : 2

Giray Altınok, yeni dizisi Karşılaşmalar'ı duyurmuştu. Exxen'de yayınlanacak dizinin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

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Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı - Resim : 3

4 Ekim'de yayına giren dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.

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Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı - Resim : 4

Setten karelerini kişisel Instagram hesabından paylaşan Özyıldız, karelere “Evet evet benim” notunu düştü. 