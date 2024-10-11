Anasayfa Magazin Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Şükrü Özyıldız, "Karşılaşmalar" dizisi için bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen oyuncu Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.
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Ekşi Elmalar, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ünlülerimiz arasında.
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Giray Altınok, yeni dizisi Karşılaşmalar'ı duyurmuştu. Exxen'de yayınlanacak dizinin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Sinem Kobal, Şükrü Özyıldız ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.
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4 Ekim'de yayına giren dizi için rolü gereği adeta başka birine dönüşen Şükrü Özyıldız herkesi şaşırttı.
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Setten karelerini kişisel Instagram hesabından paylaşan Özyıldız, karelere “Evet evet benim” notunu düştü.