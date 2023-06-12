Süperstar Ajda Pekkan Kuruçeşme’de konser verdi! Sahne kostümü beğeni topladı

Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu. Performansı ve kostümüyle izleyicilerden tam not alan sanatçının tarzı çok konuşuldu.

"Biz beraber olduğumuzda enerji çok farklı oluyor"

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesini, “Yeniden Başlasın”,Vitrin”, “Ben Yanmışım” şarkılarıyla selamlayan ünlü sanatçı, muhteşem müzik şöleninin sinyalini konserinin ilk dakikalarında verdi. Hayranlarının büyük ilgisine kayıtsız kalmayan Pekkan, “Bu gece çok güzel olacak ve hep birlikte eğleneceğiz. Biz beraber olduğumuzda enerji çok farklı oluyor. Ben de işte bundan vazgeçemiyorum. Sizler beni bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız.” sözleriyle herkese teşekkürlerini iletti.

Şıklığı yine göz kamaştırdı

Sadece müziğiyle değil, giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiren Süperstar, sahnedeki şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava sahnesine özel Burcu Sedef tasarımı taşlı, transparan elbisesini fuşya rengi ceketiyle tamamlayarak seyircisinden yine tam not aldı.