Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı

Kısa bir süre önce ayrılan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı - Resim : 1

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz ve şimdilerde 'Arka Sokaklar'da rol almaya hazırlanan Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan FBI eski ajanı Erdal Kaya ile sessizce yollarını ayırmıştı.

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Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı - Resim : 2

Mart ayında başlayan bu sürpriz yakınlaşma, uzun soluklu olmamıştı.

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Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı - Resim : 3

Ancak sürpriz bir gelişme yaşanarak, Erdal Kaya sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'ın fotoğrafını paylaştı.

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Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı - Resim : 4

Yasemin Kay Allen'in California’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu, kırmızı kalp ve gül emojilerini ekledi.