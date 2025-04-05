Sürpriz gelişme: Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı
Kısa bir süre önce ayrılan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.
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Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz ve şimdilerde 'Arka Sokaklar'da rol almaya hazırlanan Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan FBI eski ajanı Erdal Kaya ile sessizce yollarını ayırmıştı.
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Mart ayında başlayan bu sürpriz yakınlaşma, uzun soluklu olmamıştı.
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Ancak sürpriz bir gelişme yaşanarak, Erdal Kaya sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'ın fotoğrafını paylaştı.
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Yasemin Kay Allen'in California’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu, kırmızı kalp ve gül emojilerini ekledi.