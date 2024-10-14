Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin birlikteliğini arkadaşları Berkay ilan etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti - Resim : 1

Şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Koç'un gönlünü,  oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıktı.

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Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti - Resim : 2

Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları ilan etti. 

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Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti - Resim : 3

Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın fotoğrafını "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.

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Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti - Resim : 4

Berfu Yenenler de bu kareyi "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.
 