Sürpriz ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşklarını ilan etti
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin birlikteliğini arkadaşları Berkay ilan etti.
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Koç'un gönlünü, oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıktı.
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Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları ilan etti.
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Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın fotoğrafını "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.
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Berfu Yenenler de bu kareyi "Çok seviyorum" notuyla yayımladı.