Sürpriz transfer! Müjde Uzman "Kral Kaybederse" dizisinin kadrosunda

Müjde Uzman geçmişte Armin Hatun rolüne hayat verdiği Muhteşem Yüzyıl dizisinde de kamera karşısına geçtiği Halit Ergenç’le ilgili katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğrafın altına “Kişiliğine, duruşuna, sanatına, inceliğine, beyefendiliğine çok hayran olduğum ve çok saygı duyduğum sevgili Halit Ergenç ile dün akşamdan güzel bir hatıra…” mesajını yazmıştı.