Sürpriz transfer! Müjde Uzman "Kral Kaybederse" dizisinin kadrosunda
Müjde Uzman, Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin kadrosuna katıldı. Uzman, Kral Kaybederse’de “Cansu” rolüne hayat verecek.
Müjde Uzman, Alev rolüne hayat verdiği “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyuncunun yeni adresi belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Müjde Uzman, Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk‘in kaleme aldığı OGM imzalı dizi Kral Kaybederse'nin kadrosuna dahil oldu.
Uzman, Kral Kaybederse’de “Cansu” rolüne hayat verecek. Yağmur ve Durul Taylan ile Cem Toluay’ın yönettiği dizide Cansu karakterinin Kenan (Halit Ergenç) için geleceği öğrenildi.
Müjde Uzman geçmişte Armin Hatun rolüne hayat verdiği Muhteşem Yüzyıl dizisinde de kamera karşısına geçtiği Halit Ergenç’le ilgili katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğrafın altına “Kişiliğine, duruşuna, sanatına, inceliğine, beyefendiliğine çok hayran olduğum ve çok saygı duyduğum sevgili Halit Ergenç ile dün akşamdan güzel bir hatıra…” mesajını yazmıştı.