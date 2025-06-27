Survivor 2025 yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel buluştu
Survivor 2025 sezonu geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Bu yıl aynı takımda yarışan Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel, finalin ardından buluştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Batuhan Karacakaya'nın Ayşe Yüksel’e taktığı lakap ise dikkatlerden kaçmadı.
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Ocak ayında başlayan Survivor 2025 macerası, 13 Haziran Cuma günü yapılan canlı finalle sona erdi.
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Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede, şampiyonluk ipini Adem Kılıççı göğüslerken, Batuhan Karacakaya ikinci oldu.
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Bu yıl aynı takımda yarışan Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel, finalin ardından buluştu.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Batuhan Karacakaya'nın Ayşe Yüksel’e taktığı lakap ise dikkatlerden kaçmadı.