Survivor Almeda Baylan hastanelik oldu
Survivor All Star 2025'e beklenmedik bir diskalifiye ile veda eden Almeda Baylan, sevenlerini endişelendiren haberle hastaneye kaldırıldı. Baylan, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.
Aybüke Sengir
Survivor 2025'in şampiyonluk koltuğuna en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Almeda Baylan, yarışmayı sarsan bir kararla diskalifiye edildi.
Tam 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ve mücadelesiyle adından söz ettiren Almeda, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
ALMEDA HASTANEYE KALDIRILDI
Son olarak hastaneye kaldırılan Almeda Baylan, sağlık durumu hakkında ve komada olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı:
Finalde yorgunluktan büyük ihtimal. İzmir'den Didim, Çeşme, Bodrum, Muğla oradan İstanbul gitgeller beni çok yordu. Bu haftaki tempo bayağı ağırdı. Finalde o yüzden bayıldım. Enerjimi kaybettim, bilincim gitti. Kendimi yorgun ve çok kötü hissettim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Büyük ihtimalle yorgunluktan. Üzülmeyin hiçbir şeyim yok. Bazı haberlere lütfen itibar etmeyin. Komada değilim. Şu anda kendime geldim. Sizi çok seviyorum.