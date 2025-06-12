Survivor Almeda Baylan hastanelik oldu

Survivor 2025'in şampiyonluk koltuğuna en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Almeda Baylan, yarışmayı sarsan bir kararla diskalifiye edildi.

Tam 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ve mücadelesiyle adından söz ettiren Almeda, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

ALMEDA HASTANEYE KALDIRILDI

Son olarak hastaneye kaldırılan Almeda Baylan, sağlık durumu hakkında ve komada olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: