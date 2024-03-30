Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar

SAÇLARINA NE OLMUŞ BÖYLE?

Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

Sosyal medyada Karacakaya ile ilgili; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.