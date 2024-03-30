Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar

Survivor All Star'a sonradan katılan ve en iddialı yarışmacılardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar - Resim : 1

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, bu kez saçları ile gündem oldu. 

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Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar - Resim : 2

Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki değişiklik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

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Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar - Resim : 3

SAÇLARI PERUK MU?

Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarında farklılık olduğu öne sürüldü ve bazı kullanıcılar 'peruk mu?' diye sordu.

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Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar - Resim : 4

SAÇLARINA NE OLMUŞ BÖYLE?

Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.

Sosyal medyada Karacakaya ile ilgili; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.