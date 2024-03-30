Survivor Batuhan Karacakaya'nın saçları sosyal medyada olay oldu: Peruk diyorlar
Survivor All Star'a sonradan katılan ve en iddialı yarışmacılardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.
1 / 4
Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, bu kez saçları ile gündem oldu.
2 / 4
Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki değişiklik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
3 / 4
SAÇLARI PERUK MU?
Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarında farklılık olduğu öne sürüldü ve bazı kullanıcılar 'peruk mu?' diye sordu.
4 / 4
SAÇLARINA NE OLMUŞ BÖYLE?
Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.
Sosyal medyada Karacakaya ile ilgili; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.