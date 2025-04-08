Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı
Sevilen yarışma programı Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan'ın sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor ile tanınan başarılı sunucu Murat Ceylan, şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi.
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Ceylan, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Ünlü sunucunun sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı.
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Ceylan, sevgilisi ile birlikte yer aldığı kareyi kalp emojisiyle ilk kez yayınladı. Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı.
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Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.