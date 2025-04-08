Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı

Sevilen yarışma programı Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan'ın sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı - Resim : 1

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor ile tanınan başarılı sunucu Murat Ceylan, şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi. 

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Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı - Resim : 2

Ceylan, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.  Ünlü sunucunun sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı.   

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Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı - Resim : 3

Ceylan, sevgilisi ile birlikte yer aldığı kareyi kalp emojisiyle ilk kez yayınladı. Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı. 

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Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi oyuncu çıktı - Resim : 4

Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı. 