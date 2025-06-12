Survivor yarı finalistler belli oldu! Survivor'da kim kazandı? 11 Haziran Survivor'da kim elendi?

Survivor'da 11 Haziran Çarşamba akşamı çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final ilk etabında Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. İkili arasında oynanan oyunu Batuhan kazanarak ilk yarı finalist oldu.

İkinci turda ise Adem ve Ayşe mücadelesi yaşandı. Adem, Ayşe karşısında 5-1'lik skorla kazanarak ikinci yarı final biletini kazanan yarışmacı oldu.

Son turda ise Ayşe ve Volkan karşı karşıya geldi. Volkan, Ayşe karşısında 4-1 skordan geri gelerek 5-4 kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA EN SON AYŞE ELENDİ

Bu sonuca göre Volkan üçüncü yarı finalist olurken, Ayşe Survivor'dan elenen son yarışmacı oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 10 HAZİRAN?

Survivor'da çeyrek final öncesinde, Sevgi Survivor'a veda eden son isim oldu.