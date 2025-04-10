Survivor Yunus Emre yarışmada kaybetti ama aşkta kazandı! İşte gönlünü kaptırdığı isim

Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre Karabacak oldu. Survivor yarışmacılarından Karabacak, 5 Nisan günü Survivor'dan elendi. Yarışma boyunca Survivor Romanya yarışmacısı İzabella ile yaşadığı yakınlık dikkat çekmişti.

Program boyunca sık sık konuşulan bu yakınlık, bir adım daha öteye taşındı. Yunus Emre, elenmesinin ardından soluğu İzabella’nın yanında aldı.

İzabella’nın birlikte çekilen kareleri sosyal medya hesabında paylaşması, magazin gündemine oturdu. İkili, bu paylaşımla aşklarını resmen duyurmuş oldu.

Izabela, yaptığı paylaşımda ‘Bu, Bayahibe’deki ilk fotoğrafımız. Çılgınca bir aşkla, bir masalın içinden çıkmış gibi o kadar güçlü bir duygu ki, kimse bunun gerçek olduğuna inanmadı. Birlikte, tüm şüphecilere rağmen, gerçek aşkın sınırları olmadığını ve engelleri aşabileceğini kanıtladık. Gözlerimiz, hiçbir kelimeden daha fazlasını anlatıyor ve gülüşlerimiz, iki kalp birbirine yazgılı olduğunda, hiçbir şeyin onları ayıramayacağının kanıtıdır.”‘ ifadelerini kullandı.

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Güreş sporunda önemli başarılara imza atan Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Karabacak, lise eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi’nin spor bölümünde tamamladı. Daha sonra Balıkesir Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü’nden mezun olan başarılı sporcu, güreş kariyerine burada devam etti.

Uzun yıllardır güreş sporuyla ilgilenen Karabacak, üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu kazanarak dikkat çekti. Sporculuk kariyerini Bursa Osmangazi Spor Kulübü’nde sürdüren Karabacak, Türkiye’nin en önemli güreş organizasyonlarından biri olan Kırkpınar’da üç kez dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, Survivor 2025’te Gönüllüler takımına yedeklerden dahil oldu.

Romanya'da yaşayan İzabel ise blog yazarı olarak kendini tanımlıyor. Instagram hesabında 15 bin takipçisi bulunan İzabella'nın da yarışmadan ayrıldığı belirtildi.