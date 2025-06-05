Survivor'da en son eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi?

Survivor 2025 All Star'da nefesler tutuldu, eleme düellosu heyecanı doruğa ulaştı. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, adadaki gerilim ve rekabet de tavan yaptı.

Yarışmacılar, İstanbul'daki büyük finale kalma hayaliyle parkurda tüm güçlerini sergilerken, eleme düellolarının her biri artık çok daha büyük bir önem taşıyor. Survivor'da kimlerin adada kalacağı, kimlerin hayallerine veda edeceği merakla beklenirken, her düello ayrı bir strateji ve dayanıklılık sınavına dönüşüyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı. Düelloların ilk ayağında Adem-Sevgi ve Ayşe-Meryem eşleşti.

Adem ve Sevgi arasında oynanan mücadelenin sonucunda Adem Kılıççı, 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başaran isim oldu.

Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.

Sevgi ile Meryem arasında oynanacak düello finalinin ardından ise elenen yarışmacı netleşecek. Survivor'a veda eden isim bu akşam açıklanacak.