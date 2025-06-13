Survivor’da Volkan, Adem ve Batuhan mücadelesi! Finalistler belli oldu

Aylardır süren zorlu ada mücadelesinin ardından, Survivor All Star 2025'te final hattı netleşti.

Performansıyla göz dolduran Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde yapılan kritik oyunlar sonucunda adını ilk finalist olarak yazdırdı.

KRİTİK EŞLEME ADEM VE VOLKAN

Yarı finalde, elenen Sevgi'nin ardından kalan yarışmacılar Volkan Çetinkaya, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı oldu. Gecenin en kritik eşleşmesi Volkan ile Adem arasında yaşandı.

BATUHAN VE ADEM'İN ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Kıyasıya geçen düello sonunda Adem, rakibini eleyerek büyük final biletini aldı. Böylece bu akşam yapılacak olan finalde, şampiyonluk için mücadele edecek iki isim Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.

ŞAMPİYONU HALK OYLAMASI BELİRLEYECEK

Final gecesinde yarışmacılar parkurda son kez kozlarını paylaşacak. Şampiyonu ise halk oylaması belirleyecek.





