Suudi Arabistan'da Türk rüzgarı esti! Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Afra Saraçoğlu şıklıkları ile göz kamaştırdı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Joy Awards ödül töreninde Türk oyuncular ilgi çekti. Törende Afra Saraçoğlu, Özge Özpirinçci, Barış Arduç, Fahriye Evcen- Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel gibi isimler şıklıkları ile göz kamaştırdı.
Joy Awards 2025 ödül töreni Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti. Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Türkiye’den çok sayıda ünlü isim katıldı.
Fotoğraf: Getty
Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel ZUHAIR MURAD imzalı balo elbisesine benzer siyah şık elbisesiyle törende beğeni topladı.
Fotoğraf: Getty
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Joy Awards'ın kırmızı halısında boy gösterdi. Çiftin uyumu beğeni topladı. Ödül törenine ilk kez katıldığını belirten Fahriye Evcen, Riyad'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Fotoğraf: Getty
Törende Gucci imzalı papatya desenli elbisesiyle boy gösteren Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Unutulmaz bir gece yaşattıkları için Joy Awards’a ve prenses gibi hissetmemi sağladıkları için Gucci’ye çok teşekkür ederim. Gerçekten unutulmayacak bir gece.”
Fotoğraf: Getty