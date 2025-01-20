Suudi Arabistan'da Türk rüzgarı esti! Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Afra Saraçoğlu şıklıkları ile göz kamaştırdı

Törende Gucci imzalı papatya desenli elbisesiyle boy gösteren Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Unutulmaz bir gece yaşattıkları için Joy Awards’a ve prenses gibi hissetmemi sağladıkları için Gucci’ye çok teşekkür ederim. Gerçekten unutulmayacak bir gece.”

Fotoğraf: Getty