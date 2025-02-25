Tabii Dubai galasında ünlü oyuncular şıklığı ile dikkat çekti
TRT’nin dijital platformu Tabii'nin daveti düzenlendi.Deniz Baysal, Damla Sönmez, Gülsüm Ali, Hande Doğandemir, Devrim Özkan gibi ünlü oyuncular kıyafetleriyle geceye damga vurdular.
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TRT’nin dijital platformu Tabii lansmanı dün akşam Murat Yıldırım ve İman Elbani Yıldırım’ın sunumuyla Dubai’deki Grand Hyatt Dubai Hotel’de düzenlendi. Birçok ünlü isme ev sahipliği yapan lansmanda yıldızlar geçidi yaşandı.Ünlü oyuncular şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti.
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Damla Sönmez
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Deniz Baysal Yurtçu
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Devrim Özkan- Birkan Sokullu