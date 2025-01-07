Tan Sağtürk ve Elena Kuznetsova boşandı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve eşi Elena Kuznetsova'nın boşandığı ortaya çıktı.
Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elena Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri sona erdi.
İşte Günaydın yazarlarından Bülent Cankurt'un, Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini ele aldığı yazısı:
"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor!
Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş."
"Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış."