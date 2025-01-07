Tan Sağtürk ve Elena Kuznetsova boşandı

"Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış."