Tan Taşçı ve Beşir Bayraktar'dan duygusal düet: Aklında kalmasın

Dostlukları kariyerlerinin ilk yıllarına dayanan iki müzisyen Tan Taşçı ve Beşir Bayraktar bu yaz modern soundlarla yorumladıkları “Aklında Kalmasın”ı müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Söz ve bestesi Tan Taşçı ve Serhat Şensesli’ye, düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait olan 'Aklında Kalmasın'ın mix ve masteringini Emre Kral ve Utku Ünsal yaptı. Beşir Bayraktar’ın performansı ile gerçekleşen 'Aklında Kalmasın'ın video klibi, Oktay Bingöl yönetmenliğinde Balıkesir/Pelitköy’de yer alan özel tasarım bir malikanede çekildi.