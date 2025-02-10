Taner Ölmez'in Medcezir açıklamasına Barış Falay'dan destek
Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in, katıldığı bir programda 'Medcezir' dizisinin tekrar çekilmesiyle ilgili sözlerine dizi oyuncularından Barış Falay'dan destek geldi.
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2013 -2015 yıllarında ekranlara gelen Medcezir dizisi birçok kişinin kalbinde taht kurmuştu.
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Dizide Mert karakterine hayat veren Taner Ölmez, birkaç gün önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olmuş ve Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıklamıştı.
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Ünlü oyuncu ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur" demişti.
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Taner Ölmez'in bu sözleri gündem olurken dizide Selim Serez karakterini canlandıran Barış Falay da eski rol arkadaşına destek verdi.