Taner Ölmez'in Medcezir açıklamasına Barış Falay'dan destek

Ünlü oyuncu ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur" demişti.