Tanyeli gözyaşları içinde anlattı: "Dostlarımdan yardım almak ağır geliyor"

"Annem assolist olarak sahne alıyordu. Üç kardeştik. Annem bize bakamadığı için bakıcıya vermiş. Bakıcı da bizi yurda verdi. Bakımsızlıktan tüberküloz olmuşum. Çok küçük yaşta başladı hayatla ve hastalıkla mücadelem, hemşireleri annem zannederdim."