Tanyeli gözyaşları içinde anlattı: "Dostlarımdan yardım almak ağır geliyor"

Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.
Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı. Ünlü isim, her fırsatta pozitif olduğunu ve kanseri yeneceğini belirtmiş, sevenlerinden sık sık dua istemişti.
Şimdilerde kanserle savaşan Tanyeli konuk olduğu "Ne Hissettin" programında acı dolu yaşamını anlattı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Tanyeli, şunları söyledi :
"Annem assolist olarak sahne alıyordu. Üç kardeştik. Annem bize bakamadığı için bakıcıya vermiş. Bakıcı da bizi yurda verdi. Bakımsızlıktan tüberküloz olmuşum. Çok küçük yaşta başladı hayatla ve hastalıkla mücadelem, hemşireleri annem zannederdim."