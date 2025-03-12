Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti...
Uzun süredir hastanede kanser tedavisi devam eden Tanyeli'nin son günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması sevenlerini korkuttu.
Eski oryantal Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastanede tedavi gören ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyor.
''HAKKINIZI HELAL EDİN''
Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.
ZİYARETÇİLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söylemişti. Tanyeli, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini de belirtmişti.
Sosyal medya hesabından günlerdir paylaşım yapmayan 54 yaşındaki Tanyeli, sevenlerini meraklandırdı.