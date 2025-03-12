Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti...

Uzun süredir hastanede kanser tedavisi devam eden Tanyeli'nin son günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması sevenlerini korkuttu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti... - Resim : 1

Eski oryantal Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastanede tedavi gören ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyor.

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Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti... - Resim : 2

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

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Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti... - Resim : 3

ZİYARETÇİLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söylemişti. Tanyeli, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini de belirtmişti.

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Tanyeli'den günlerdir haber alınamıyor! Sevenlerinden en son helallik istemişti... - Resim : 4

Sosyal medya hesabından günlerdir paylaşım yapmayan 54 yaşındaki Tanyeli, sevenlerini meraklandırdı.