Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal veda: Seni çok özleyeceğim

Tanyeli'nin 2012 yılında dünyaevine girdiği eşi İlker Sünneli, yaşadığı acıyı "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" sözleriyle açıklamıştı.