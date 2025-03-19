Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal veda: Seni çok özleyeceğim
54 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı. İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşarak entübe edildiği hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Tanyeli'nin 2012 yılında dünyaevine girdiği eşi İlker Sünneli, yaşadığı acıyı "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" sözleriyle açıklamıştı.
İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.