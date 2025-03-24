Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Acun Günay, yıllarca birlikte olduğu Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından sanat dünyasından çekilmiş ve gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmüştü. Büyük bir kayıp yaşayan Günay, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirmişti.