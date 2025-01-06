Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti

Megastar Tarkan, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a 'Emmioğlu' şarkısıyla veda etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti - Resim : 1

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti - Resim : 2

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasan boğan Ferdi Tayfur için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

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Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti - Resim : 3

'EFSANE İSİM FERDİ TAYFUR'

Megastar Tarkan da usta sanatçıya şu sözlerle veda etti:

"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

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Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti - Resim : 4

Tarkan bununla birlikte Instagram hesabında, Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri olan Emmioğlu'nu seslendirdi. İşte o anlar:

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