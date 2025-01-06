Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti

'EFSANE İSİM FERDİ TAYFUR'

Megastar Tarkan da usta sanatçıya şu sözlerle veda etti:

"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."