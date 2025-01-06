Tarkan, Ferdi Tayfur'a 'Emmoğlu' ile veda etti
Megastar Tarkan, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a 'Emmioğlu' şarkısıyla veda etti.
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasan boğan Ferdi Tayfur için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.
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'EFSANE İSİM FERDİ TAYFUR'
Megastar Tarkan da usta sanatçıya şu sözlerle veda etti:
"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."
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Tarkan bununla birlikte Instagram hesabında, Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri olan Emmioğlu'nu seslendirdi. İşte o anlar:
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